روز پنجم جمادی‌الاول، سالروز میلاد بانویی است که صبر و ایثار را معنا بخشید؛ حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها، روزی که در تقویم کشورمان، به نام روز پرستار نیز مزین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حضرت زینب کبری (س)، دختر امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و نوهٔ گرامی پیامبر اسلام (ص) است.

او به دلیل ایمان استوار، شجاعت کم‌نظیر و صبر بی‌مانندش، یکی از بزرگ‌ترین زنان تاریخ اسلام به شمار می‌آید. حضرت زینب (س) در واقعهٔ کربلا نقش بسیار مهمی ایفا کرد؛ پس از شهادت امام حسین (ع)، با خطبه‌های پرشور و آگاه‌کننده‌اش در کوفه و شام، پیام عاشورا را زنده نگه داشت و چهرهٔ واقعی ظلم و ستم امویان را آشکار ساخت.

او نمونهٔ کامل ایمان، استقامت و دفاع از حقیقت است و به همین دلیل، در فرهنگ شیعی به عنوان «پیام‌آور کربلا» شناخته می‌شود.در تاریخ اسلام، بانویی ظهور کرد که صبر و معرفت را معنا بخشید.

حضرت زینب بانویی که زینت پدر و چراغ هدایت برای همه‌ی زنان و مردان مؤمن بود و میلاد او، یادآور رسالتی است که از کربلا تا امروز ادامه دارد، رسالت ایستادن در برابر ظلم، و پاسداری از حقیقت.