به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،فرمانده انتظامی شهرستان مهر گفت: در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارتقاء امنیت محله محور، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی در جاده به خودروی ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ نصراله دهقان افزود: در بازرسی از خودروی مذکور، تعداد۵۲۰ ثوب پوشاک که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را چهار میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.