کارشناس هواشناسی از روند کاهش نسبی دمای هوا به ویژه در طول شب در خراسان جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس الگوی نقشههای پیشیابی هواشناسی و عبور امواج کم دامنه ضعیف از تراز میانی جو استان، امروز در برخی ساعات به ویژه در نیمه شرقی استان افزایش ابر قابل پیش بینی است.
زارعی افزود: شرایط جوی هوا تا اواسط هفته نسبتا پایدار و یکنواخت خواهد بود.
وی گفت: به لحاظ دمایی روند تغییرات به ویژه در طول شب به طور نسبی کاهشی پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی گفت:در شبانه روز گذشته قائن و اسلامیه با حداقل دمای ۸ درجه سلسیوس خنکترین و بندان با حداکثر دمای ۳۶ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بودند؛ نوسانات دمایی در بیرجند هم بین ۱۳ و ۲۸ درجه ثبت شد.