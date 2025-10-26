هشت هزار و ۷۴۷ نفر از ایتام و محسنین در طرح اکرام تحت حمایت ۴۵ هزار حامی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره‌کل کمیته امداد استان مرکزی با تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، اعلام کرد: ۳۰۴ پرستار حامی در سطح استان حمایت از ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت را عهده دار هستند.

در قالب طرح ملی اکرام ایتام و محسنین، فعالیت‌هایی گسترده نظیر نصب بنر و استند‌های اطلاع‌رسانی، تهیه بروشور‌های معرفی طرح، و برگزاری محافل هم‌اندیشی با حامیان پرستار اجرا شد.

از همه‌ پرستاران و خانواده‌ی سلامت برای گسترش فرهنگ انفاق حمایت از ایتام دعوت میشود.

بر اساس آمار، درصد تحقق برنامه‌های مرتبط با طرح اکرام به برنامه سالیانه ۵۹ درصد و نسبت به برنامه شش‌ماهه ۱۱۸ درصد بوده است.

دستاوردی که نشان از رشد انگیزه‌ی نوع‌دوستی در جامعه درمان و توان عظیم خادمان سلامت دارد.



در شش‌ ماه نخست امسال، ۸۷۴۷ نفر از ایتام و محسنین تحت حمایت ۴۵ هزار و ۴۳۸ حامی قرار گرفته‌اند؛ آماری افتخارآمیز که بار دیگر مهر و انسانیت را در دل جامعه پرستاری و مردم رقم زده است.



راه‌های مشارکت در این حرکت مهربانانه:

- با مراجعه به سایت ekram.emdad.ir

- ارسال عدد ۸۶ به شماره پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳