به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان از کشف ۱۲۰ کیلوگرم زغال قاچاق در منطقه لوداب در شهرستان بویراحمد خبر داد.

سرهنگ ابراهیم جانی نسب گفت: در ادامه تشدید مقابله با قاچاق زغال و چوب، نیرو‌های یگان حفاظت لوداب، با فعالیت شبانه روزی، موفق به کشف ۱۲۰ کیلوگرم زغال قاچاق و ۲ باب کوره فلزی شدند.

جانی نسب افرود: فرد متخلف با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه زمین خواری، تخریب و تعرض به طبیعت، قطع درخت و تولید زغال، قاچاق چوب و زغال را به سامانه‌های تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.