به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نخستین یادواره شهید حسین کایدی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این شهید گرانقدر و در راستای تقویت فرهنگ ایثار و همدلی که با حضور بابک عیوضی، معاون دادستان مرکز استان و جمعی از مسئولان و خیرین برگزار شد، ۷۰۰ بسته آموزشی و معیشتی به ارزش دو میلیارد تومان به خانواده زندانیان زیر پوشش انجمن حمایت زندانیان اهواز اهدا شد

معاون دادستان مرکز استان خوزستان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید حسین کایدی، تاکید کرد: این شهید والامقام الگوی بارزی از ایثار و فداکاری است و راه او می‌تواند چراغی برای ادامه اقدامات اجتماعی و مسئولانه در قبال قشر‌های مختلف جامعه باشد.

وی افزود: خانواده زندانیان، با وجود مشکلات عدیده‌ای که به‌واسطه شرایط ویژه خود دارند، نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی هستند و دستگاه قضایی در کنار انجمن‌های خیریه، تمام تلاش خود را برای کاستن از رنج آنان خواهد کرد.

عیوضی اظهار داشت: انجمن حمایت زندانیان اهواز، با تلاش برای جلب مشارکت افراد خیر و نیکوکار، تصمیم دارد که چنین برنامه‌های حمایتی را در مقاطع مختلف سال به اجرا بگذارد تا خانواده افراد زندانی متحمل فشار کمتری شوند و انگیزه‌ای برای زندگی بهتر داشته باشند.