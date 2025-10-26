پخش زنده
نشست تخصصی «آشنایی با اکسپوی بلگراد ۲۰۲۷» با حضور مقامات ذیربط از جمله بیک زاده، کمیسر ژنرال اکسپو ۲۰۲۷ بلگراد و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج. ا. ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: این نشست همزمان با برپائی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، برگزار شد، یکی از محورهای این نمایشگاه هم توجه به ورزشهای همگانی و بازیهای بومی محلی است که که در اکسپو بلگراد نیز محوریت ویژهای دارد. کلانتری، مدیرکل دفتر توسعه ورزشهای همگانی وزارت ورزش و جوانان، پسندیده، رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی محلی و قمی، رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان تهران و ایراد سخنرانی مهدی تندگویان، رئیس هیئتمدیره شرکت نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد.
تندگویان در این نشست با تشریح تفاوتهای ماهوی اکسپوها با سایر نمایشگاههای تجاری، نقش اتحادیه جهانی BIE در تعیین موضوع و میزبانی این رویدادها را تبیین کرد. وی خاطرنشان ساخت که اکسپوها هر پنج سال یکبار با یک محوریت جهانی و در بازه زمانی شش ماهه میزبان بازدیدکنندگان خواهند بود.
رفع شکاف بیننسلی؛ شعار محوری بلگراد ۲۰۲۷
تندگویان، موضوع اصلی اکسپوی بلگراد را «بازی برای بشریت؛ ورزش و موسیقی برای همه» اعلام کرد و مهمترین محور آن را «رفع شکاف بیننسلی» دانست. وی تأکید کرد: «تمرکز این اکسپو بر بازیهای بومی، محلی و حرکتی است که به طور مستقیم موجب نشاط، تعامل و پیوند سازنده میان نسلهای مختلف جامعه میشود.
در ادامه، با اشاره به وسعت ۱۱۳ هکتاری سایت این رویداد و مشارکت ۱۲۱ کشور پیشبینی شده در اکسپوی ۲۰۲۷، از آغاز مسابقه ملی طراحی پاویون ایران برای حضور در این نمایشگاه جهانی خبر داد.
وی با تأکید مجدد بر لزوم مشارکت فعال همه گروههای سنی در رویداد بلگراد، تصریح کرد: «این رویداد جهانی فرصتی است تا جمهوری اسلامی ایران با معرفی بازیها و آیینهای بومی خود، مفهوم تعامل و همزیستی میان نسلها را به نمایش بگذارد.» تندگویان از تمامی نهادهای علمی، دانشگاهی و طراحان ایرانی دعوت کرد تا ایدهها و طرحهای خلاقانه خود را برای مدل حضور ایران ارائه دهند و افزود: پاویون ایران با تمرکز بر بازیهای محلی، پهلوانی و مردمی که ریشه در فرهنگ و هویت ملی ما دارند، بازتابی از روح همبستگی و پویایی جامعه ایرانی در عرصه بینالمللی خواهد بود.