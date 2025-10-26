مرز میان تبلیغ و ابتذال در فضای مجازی؛
شبکههای اجتماعی: ویترین تجمل یا میدان جنگ روانی؟
امروزه شبکههای اجتماعی به بستری برای انتشار محتواهایی تبدیل شده که در جنگ روانی فاتح ذهن مخاطبان شده و آنان را به سمت فرهنگ مصرفگرایی و تنوعطلبی سوق میدهد. در دنیای امروز شبکههای اجتماعی به ویترینی برای هر چه زیباتر نشان دادن زندگی شدهاند؛ زیبایی که با تجملگرایی، مصرفگرایی، تنوعطلبی و ... همراه است.
این شبکهها به بستری برای انتشار فیلم و عکسهای اخلاقی یا حتی منشوری تبدیل شدهاند. محتواهایی که در جنگ روانی فاتح ذهن مخاطبان میشوند.
فضایی که برخی فعالانش، به بهانه رونق کسب و کارشان دست به تبلیغاتی با رنگ و لعاب ابتذال میکنند. ابتذال بیانتهایی که صدای شهروندان را هم درآورده است.
حجتالاسلام سیاحت کارشناس فرهنگی در حضور تأثیرات سوء فضای مجازی بر سبک زندگی افراد گفت: فضای مجازی افراد را به سمت تنوعطلبی و دور شدن از زندگی فردی میکند.
مردم از مسئولان میخواهند که نظارت بیشتری داشته باشند.
معاون دادستان عمومی انقلاب اراک در امور فضای مجازی درخصوص قوانین موجود برای کنترل فضای مجازی گفت: هر جامعهای برای تمشیت امور خود نیازمند قوانین و مقرراتی است که مبتنی بر فرهنگ، سنتها، آداب و آئین آن کشور طراحی و تصویب شدهاند و فضای مجازی هم از این قوانین مستثنی نیست.
رضا احسانی با بیان اینکه تنها رویکرد قانون تنبیهی نبوده و جنبه تسهیلگری هم دارد، افزود: در وهله نخست با ارائه آموزشهای مختلف، قوانین و خطوط قرمز را برای افراد تبیین میکنیم.
او ادامه داد: چنانچه این آموزشها، تذکرات و تعهداتی که برای رعایت قوانین از افراد اخذ میشود، پاسخگو نباشد و قوانین را در این حوزه رعایت نکنند بعد از تشکیل پرونده، براساس قوانین با آنان برخورد خواهد شد.
فضای مجازی در کنار نقاط مثبتش تیغ را به رگ و ریشه فرهنگ نجابت و عفت جامعه میزند و مسئولان در برخورد میبایست هوشیارتر و جدیتر باشند.
آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات نمیتواند بهانهای برای انتشار محتواهای مبتذل و سطحی باشد که ارزشهای اصیل و فرهنگی جامعه را به حاشیه میراند.