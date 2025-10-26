به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، خانم شاهمرادی بانوی هنرمند جاجرمی که با عشق به هنر خیاطی موفق به راه اندازی آموزشگاه و کارگاه خیاطی شده و برای چندین بانوی دیگر زمینه اشتغال فراهم کرده است.

این مهربانو با تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب توانسته نظر مشتریان را جلب کند.

در دنیای پرچالش امروز، بسیاری از افراد به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در جامعه خود هستند و خانم شاهمرادی یکی از این افراد است. او با عشق و علاقه‌ای وافر به هنر خیاطی، توانسته به یک کارآفرین موفق در جاجرم تبدیل شود.

کیفیت بالای محصولات تولیدی در کارگاه خانم شاهمرادی و قیمت‌های رقابتی که ارائه می‌دهد، باعث شده که مشتریان استقبال خوبی از این تولیدات داشته باشند.

او با استخدام بانوان جاجرمی و آموزش آنها، به ایجاد یک چرخه اقتصادی پایدار کمک کرده و روحیه همکاری در میان جامعه را تقویت می‌کند.