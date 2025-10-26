به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در پاسخ به استقرار نظامی آمریکا در دریای کارائیب، نیرو‌های مسلح ونزوئلا رزمایش دفاع ساحلی استقلال ۲۰۰ را در چندین ایالت کلیدی و ۱۸ نقطه راهبردی گسترش داده‌اند. هدف این مانورها، تقویت امنیت و نظارت بر صد‌ها کیلومتر از خط ساحلی کشور اعلام شده است.

نیرو‌های مسلح ونزوئلا در چارچوب رزمایش دفاع ساحلی "استقلال ۲۰۰"، با استقرار در ۱۸ نقطه راهبردی ساحلی، آمادگی خود را برای مقابله با تهدیدات نظامی نشان دادند. این مانور‌ها که پاسخی مستقیم به حضور نظامی ایالات متحده در کارائیب است، با مشارکت واحد‌های گارد ساحلی، نیرو‌های نظارتی و پلیس ملی بولیواری در حال اجراست.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی دولتی ونزوئلا، این رزمایش با هدف پوشش ۳۴۰ کیلومتر از خط ساحلی منطقه پایتخت طراحی شده است. در ایالت زولیا، نیرو‌ها در ۹ نقطه استراتژیک خلیج ونزوئلا مستقر شده و بر ۱۷۹ کیلومتر از سواحل این منطقه نظارت می‌کنند. همزمان در ایالت نوئبا اسپارتا، گشت‌زنی‌های زمینی و دریایی برای افزایش آمادگی نظامی در حال انجام است. این تمرینات همچنین در ایالت‌های میراندا و فالکون در جریان است. مقامات نظامی ونزوئلا تأکید کرده‌اند که این رزمایش در راستای تضمین امنیت تأسیسات حیاتی از جمله بندر لاگوایرا و مناطق عملیاتی دفاع جامع انجام می‌شود. این اقدام در چارچوب راهبرد دفاعی جامع ونزوئلا برای حفاظت از حاکمیت ملی در برابر تهدیدات خارجی صورت می‌گیرد.