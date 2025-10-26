کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با راه‌اندازی پایگاه اینترنتی خود، مجموعه‌ای گسترده از منابع فارسی و غیرفارسی را در قالب کتاب، مقاله، پایان‌نامه و منابع چندرسانه‌ای در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتابخانه آستان مقدس بانوی کرامت با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع مرتبط با حرم مطهر، شهر قم و شخصیت حضرت معصومه (س)، گنجینه‌ای جامع از آثار علمی و فرهنگی را به‌صورت دیجیتال ارائه کرده است.

این گنجینه شامل کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌ها، منابع چاپی و چندرسانه‌ای، نرم‌افزار‌های تخصصی و منابع سه‌بعدی است که با طبقه‌بندی موضوعی دقیق در دسترس کاربران قرار دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به نشانی http://book.amfm.ir/faces منابع مورد نیاز خود را در حوزه‌هایی همچون سیره حضرت معصومه (س)، قم‌شناسی و پژوهش‌های مرتبط با حرم مطهر جست‌و‌جو کنند.

این اقدام گامی مؤثر در توسعه پژوهش‌های دینی و فرهنگی و بسترسازی برای دسترسی گسترده‌تر مخاطبان داخلی و بین‌المللی به منابع اصیل اسلامی به‌شمار می‌رود.