نتیجه پزشکی قانونی درباره نمونههای اخذ شده از محتویات معده و مواد غذایی کودکان خان ببینی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ چند هفته پیش، خبر مرگ دو کودک، خواهر و برادر گلستانی، پس از خوردن پیتزا در یکی از فستفودهای شهر خان ببین، خبرساز شد.
به گفته مادر این دو کودک؛ شب قبل از حادثه کودکان را به فستفودی برده بود که سالها در شهر فعالیت داشت. کودکان پیتزا خوردند و به خانه بازگشتند؛ اما صبح روز بعد، مادر وقتی خواست آنها را برای مدرسه بیدار کند، با پیکر بیجان فرزندانش روبهرو شد.
پس از این حادثه، مغازه فستفود پلمب و پروندهای قضایی تشکیل شد. حالا، اما پزشکی قانونی نتیجه آزمایشها را اعلام کرده که در نمونههای خوراکی و محتویات معده کودکان، هیچ نشانهای از آلودگی یا مسمومیت غذایی پیدا نشد.
مجید علیزاده، رئیس حوزه قضایی خانببین گفت: دستور رفع پلمب فستفود صادر شده و بررسیهای تکمیلی برای روشن شدن علت اصلی مرگ، ادامه دارد.