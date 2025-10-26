به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نیشابور گفت: با توجه به اهمیت تاریخی، فرهنگی و معماری گنبد بزرگ شادمهر نیشابور و نیز درصد زیاد آسیب‌های فیزیکی به بنا، بعد از اخذ مجوز مرمت و تامین اعتبار لازم، عملیات مرمت و استحکام بخشی گنبد بزرگ شادمهر آغاز شده است.

حسن گیاهی افزود: در این طرح مرمتی، اقدامات ضروری و استحکام بخشی در دو بخش داخلی و پوسته بیرونی و نیز سرداب آن صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه قسمت‌های آسیب دیده بنا با استفاده از مصالح سنتی و متناسب با ساختار آن مرمت و بهسازی می‌شود، افزود: تلاش شده است در مرمت مداخله نشود تا نشانه‌های گذشت زمان و تزئینات معماری تحت تاثیر قرار نگیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه چارچوب کلی برای گنبد‌های شادمهر، مرمت اساسی و محوطه سازی و تبدیل آن به سایت گردشگری است، اظهار داشت: در همه آثار معماری سنتی شهرستان که مرمت می‌شوند، مدیریت آینده نگرانه فضا و حرکت به سمت تکمیل چرخه گردشگری نیشابور مدنظر است.

گنبد‌های خشتی شادمهر، متعلق به عصر سلجوقی، در ورودی جنوب شهر نیشابور (ابتدای جاده کاشمر) و در مجاورت روستای شادمهرک واقع و در سال ۱۳۵۶ ثبت میراث ملی شده‌اند.