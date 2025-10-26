در راستای تحقق سیاست‌های کلان کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و حفاظت از محیط زیست، نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۵۰ کیلووات در اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت: این طرح با اعتبار ۲۴ میلیارد ریال در راستای مدیریت سبز و کاهش هزینه‌های انرژی راه‌اندازی شده است.

مهدی پارسی افزود: نیروگاه خورشیدی مذکور در حال حاضر با ظرفیت عملیاتی ۵۰ کیلووات به شبکه متصل شده و ۲۰ کیلووات از آن به صورت هیبریدی به بهره‌برداری رسیده است.

پارسی افزود: طراحی اولیه این نیروگاه برای ظرفیت نهایی ۱۲۰ کیلووات انجام شده و در صورت تامین اعتبارات لازم، ظرفیت آن در آینده افزایش خواهد یافت.

وی همچنین به ظرفیت اقلیمی این استان اشاره کرد و افزود: استان ما با دارا بودن یکی از بالاترین نرخ‌های تابش خورشیدی در کشور، یکی از بهترین مناطق برای توسعه انرژی خورشیدی است و این طرح نشان‌دهنده اهمیت استفاده از این ظرفیت‌ها برای تأمین انرژی پایدار است.

پارسی خاطرنشان کرد: این طرح نه تنها در راستای کاهش هزینه‌ها و حفظ محیط‌زیست است بلکه به عنوان گامی مهم در جهت ارتقای بهره‌وری انرژی و تامین انرژی پایدار در دستگاه‌های اجرایی استان بشمار می‌آید.