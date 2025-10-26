پخش زنده
رئیس مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی جهاد دانشگاهی تهران گفت: ورود به عرصه طراحی و ساخت دستگاههای سنگین صنعتی با فناوری بالا، نقطه عطفی در مسیر رشد مرکز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نادر آلابراهیم، با بیان اینکه در ادامه مسیر تحول فناورانه و تحقق شعار «از ایده تا صنعت»، مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی (مرکز تحقیقات و فناوری مهندسی پیشرفته) وابسته به سازمان جهاد دانشگاهی تهران، گام بلندی در عرصه طراحی و ساخت ماشینآلات سنگین با فناوری بالا برداشته است، اظهار کرد: در ماههای اخیر، این مرکز با بهرهگیری از توان علمی پژوهشگران، مهندسان طراحی و متخصصان ساخت و فرآوری، موفق به آغاز چندین پروژه بزرگ صنعتی شده که محور آنها طراحی و ساخت دستگاههایی با فناوری پیچیده و کارکرد خاص است، تجهیزاتی که کمتر مجموعهای در کشور توان یا جسارت ورود به طراحی و ساخت آنها را دارد.
از تحقیق تا تولید: تجلی توان مهندسی ایرانی
وی ادامه داد: دستگاههای در حال ساخت در این مرکز، حاصل سالها تجربه در زمینه طراحی تجهیزات فرآوری فلزات خاص، ماشینسازی دقیق و توسعه فناوریهای مهندسی پیشرفته هستند. این پروژهها نهتنها نشاندهنده عمق تخصص علمی و صنعتی مرکز است، بلکه نمادی از خوداتکایی فناورانه و بومیسازی دانش فنی ماشینآلات خاص صنعتی محسوب میشوند.
رئیس مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی جهاد دانشگاهی تهران، افزود: ورود به عرصه طراحی و ساخت دستگاههای سنگین صنعتی با فناوری بالا، نقطه عطفی در مسیر رشد مرکز است. ما نشان دادیم که میتوان با تکیه بر دانش داخلی، طرحهایی را به مرحله ساخت رساند که پیشتر تنها در انحصار شرکتهای خارجی بود.
توان طراحی و ساخت خطوط کامل تولید
آلابراهیم، ادامه داد: مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی امروز تنها به طراحی و ساخت ماشینآلات منفرد اکتفا نکرده، بلکه با توسعه تیمهای چند تخصصی و بهرهگیری از ظرفیتهای مهندسی، پژوهشی و صنعتی خود، آمادگی کامل برای طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی خطوط کامل تولید محصولات صنعتی پیشرفته فلزی را دارد.
وی، خاطرنشان کرد: از طراحی سهبعدی و تحلیل مهندسی تا ساخت، مونتاژ، تست و راهاندازی در محل مشتری — تمامی مراحل توسط تیم متخصصان داخلی مرکز انجام میشود. این مزیت، ضمن کاهش چشمگیر هزینهها و زمان تحویل، امکان طراحی اختصاصی بر اساس نیاز هر صنعت را فراهم میکند.
همکاری برای آیندهای فناورانه
رئیس مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی جهاد دانشگاهی تهران، تصریح کرد: این مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی با برخورداری از زیرساختهای آزمایشگاهی مجهز، کارگاههای ساخت و تیمهای طراحی خبره، آماده همکاری گسترده با صنایع مادر، شرکتهای تولیدی، سازمانهای صنعتی و مجموعههای دانشبنیان است.
آلابراهیم، افزود: این مرکز از طریق اجرای پروژههای مشترک در زمینه طراحی تجهیزات خاص، ساخت ماشینآلات دقیق، خطوط تولید اختصاصی و فرآیندهای نوین صنعتی، میکوشد گامی مؤثر در ارتقای توان تولید ملی و توسعه فناوریهای پیشرفته در کشور بردارد.
چشمانداز مرکز: مرجع ملی در طراحی و ساخت ماشینآلات خاص صنعتی
وی، درباره چشمانداز مرکز گفت: با اتکا به موفقیتهای اخیر، مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی در مسیر تبدیل شدن به یکی از مراکز مرجع طراحی و ساخت تجهیزات خاص صنعتی در کشور گام برمیدارد. این مرکز مأموریت خود را حمایت از صنایع داخلی، افزایش بهرهوری تولید و گسترش مرزهای فناوری در ایران تعریف کرده است.
رئیس مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی جهاد دانشگاهی تهران، یادآور شد: برای همکاری، مشاوره فنی و سفارش پروژههای طراحی و ساخت ماشینآلات و خطوط تولید صنعتی، مراکز صنعتی و شرکتهای تولیدی میتوانند از طریق وبسایت رسمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران یا پست الکترونیک مرکز، با کارشناسان ما در ارتباط باشند.