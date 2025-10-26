به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هم‌زمان با ایام ولادت حضرت زینب کبری (س) آیین بزرگداشت سالگرد شهادت روحانی شهید محمد کیهانی از شهدای مدافع وطن استان خوزستان در اندیمشک برگزار می‌شود.

این مراسم روز سه‌شنبه ششم آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰ در گلزار شهدای اندیمشک برگزار می‌شود و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس استان خوزستان در این برنامه شرکت خواهند کرد.

در این برنامه که خانواده شهید محمد کیهانی نیز حضور دارند حجت‌الاسلام سعید شحیطاط سخنرانی می‌کند.

شهید مدافع حرم حجت الاسلام محمد کیهانی بیستم آذرماه سال ۱۳۵۷ شمسی در اندیمشک دیده به جهان گشود و پس از پایان مقطع متوسطه، تحصیلات خود را در حوزه‌های علمیه ادامه داد.

وی در سال ۱۳۹۴ به‌منظور دفاع از حرم حضرت زینب کبری (س) و حضرت رقیه خاتون (س) به سوریه رفت و پس از ۶ دوره حضور در سوریه در ۸ آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ در غرب حلب به دست گروه تکفیری داعش از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

حجت الاسلام محمد کیهانی در سن ۳۸ سالگی به شهادت رسید و پیکر پاکش پس از تشییع در گلزار شهدای اندیمشک آرام گرفت، از او سه فرزند پسر به نام‌های کمیل، مقداد و میثم به‌یادگارمانده است.