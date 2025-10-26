دومین دور مذاکرات میان پاکستان و افغانستان پس از تنش‌های اخیر مرزی، به میانجیگری قطر و ترکیه در استانبول به پایان رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبرری «داون نیوز»؛ دومین دور مذاکرات پاکستان و افغانستان با میانجیگری قطر و ترکیه در استانبول به پایان رسید.طالبان افغانستان پیشنهاد انتقال اعضای گروه ممنوع‌الفعالیت تحریک طالبان پاکستان به منطقه‌ای دور از مرز پاکستان را مطرح کردند که این پیشنهاد از سوی اسلام آباد رد شد.

منابع دیپلماتیک در پاکستان اعلام کردند: این مذاکرات روز جمعه ۲۵ اکتبر از ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر در یکی از هتل‌های شهر استانبول آغاز شد و بیش از هفت ساعت ادامه یافت.

بر اساس این گزارش طالبان افغانستان در جریان گفت‌و‌گو‌ها پیشنهاد دادند که اعضای گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان به مناطقی دورتر از مرز‌های پاکستان منتقل شوند، اما اسلام‌آباد در پاسخ تاکید کرد که طالبان باید به وعده‌های خود درباره اقدام قاطع علیه این گروه عمل کنند.

پاکستان همچنین از طالبان افغانستان خواست تا به تعهداتی که در برابر جامعه جهانی پذیرفته‌اند پایبند باشند و آنها را به اجرا بگذارند.

به گفته منابع آگاه هیئت پاکستانی شامل هفت عضو از مقامات ارشد نظامی، اطلاعاتی و وزارت خارجه بود و هیئت افغانستان نیز با ترکیب مشابهی به ریاست معاون سرپرست وزیر کشور دولت موقت کابل در گفت‌و‌گو‌ها حضور داشت.

پیش از این دو کشور پس از یک هفته درگیری شدید و خونین در مرز با میانجیگری قطر و ترکیه در نخستین دور مذاکرات به توافقی برای برقراری فوری آتش‌بس دست یافته‌اند.