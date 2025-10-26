همت مضاعف و تسهیلات تسهیل کننده مسیر تولید سبب رونق گلخانههای روستای رودباران اراک شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دهیار روستای رودباران گفت: به دلیل کم آبی در سالهای اخیر کشاورزان این روستا به سمت کشت و کار گلخانهای روی آوردند.
محمد مرادی افزود: کشاورزان و باغداران با دریافت تسهیلات کم بهره از بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام توانستند گلخانههای تولید گل شاخه بریده و سبزی و صیفی راه اندازی کنند.
او ادامه داد: استقبال کشاورزان از کشت گلخانه سبب کاهش مصرف آب و افزایش تولید در هکتار شد و هم اکنون ۱۲۰ گلخانه در این روستا در حال احداث و بهره برداری است.
تسهیل گر اشتغالزایی بنیاد برکت ستاداجرایی فرمان حضرت امام در اراک هم گفت: تا کنون ۶۰ واحد گلخانهای در این روستا با تسهیلات کم بهره احداث، تجهیز وتوسعه یافتند.
ایمان انصاری افزود: مجموعا ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به گلخانه داران این روستا اختصاص یافته است.
او ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات استان مرکزی به ۶۰۰ نفر در اراک پرداخت شده است.
هر سال در استان مرکزی ۲۷۰ میلیون شاخه گل شاخه بریده و ۶۳ هزار تن انواع سبزی و صیفی گلخانهای تولید میشود.