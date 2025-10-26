پخش زنده
آخرین وضعیت شاخصهای آلودگی هوا ، منابع آلاینده ثابت و متحرک و برنامههای دستگاههای اجرایی برای کنترل و کاهش آلایندههادر آذربایجان غربی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا و گردوغبار استان صبح امروز به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی در این جلسه بر لزوم همکاری بینبخشی، استفاده از ظرفیت نهادهای پژوهشی و اطلاعرسانی مؤثر به شهروندان برای کاهش اثرات آلودگی هوا تأکید کرد.
در این جلسه آخرین وضعیت شاخصهای آلودگی هوا در شهرهای مختلف استان، منابع آلاینده ثابت و متحرک و برنامههای دستگاههای اجرایی برای کنترل و کاهش آلایندهها مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در بخش دیگری از جلسه اقدامات پیشگیرانه برای فصول سرد سال مطرح و تصمیماتی درخصوص تسریع در اجرای طرحهای نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی اتخاذ شد.