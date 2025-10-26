پخش زنده
۱۹۰ دانشآموز پسر و دختر سیستان و بلوچستان امسال به حج عمره مشرف میشوند که این تعداد نسبت به مدت سال گذشته نه برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: دانشآموزان پسر پایههای دهم و یازدهم و دختران پایههای یازدهم و دوازدهم امکان ثبتنام در عمره دانشآموزی را دارند و انتخاب نهایی بر اساس فرم امتیازبندی شامل شاخصهایی نظیر عضویت در سازمان دانشآموزی و فعالیتهای فرهنگی و قرآنی انجام میشود.
حسین کیخا اظهار کرد: بخشی از هزینه سفر بر عهده دانشآموزان است و طبق برآوردها هر زائر باید بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون ریال پرداخت کند.
وی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار دانشآموزان پسر شیعه و سنی این استان در قالب یک کاروان مشترک از ایستگاه پروازی یزد عازم سرزمین وحی میشوند، افزود: ۳۵ دانشآموز دختر شیعه از بیرجند و ۳۵ دانشآموز دختر اهل سنت از تهران راهی عمره خواهند شد.
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان زمان اعزام کاروانهای دانشآموزی حج عمره را از چهارم تا ۲۶ آذر اعلام و اضافه کرد: انتخاب نهایی دانشآموزان برای اعزام به حج عمره بر اساس امتیاز یا قرعهکشی انجام میشود.
کیخا با بیان اینکه پیگیریهایی برای اعطای تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال به مربیان همراه دانشآموزان انجام شده است، گفت: برای مربیان همراه امتیازهای ویژه و کمکهزینههای لازم پیشبینی شده است.