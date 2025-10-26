به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی کهگیلویه از قتل یک جوان در دهدشت خبر داد.

سرهنگ سید محمد موسوی گفت: در پی درگیری دوجوان زیر ۲۰ سال در میدان جهاد شهر دهدشت، یکی از آنان با استفاده از سلاح سرد دیگری را از ناحیه سینه و قلب مضروب کرد و فرد مصدوم پیش از رسیدن به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و فوت کرد.

سرهنگ موسوی از دستگیری قاتل خبر داد و افزود: با همکاری خانواده قاتل، وی خودش را به نیروی انتظامی معرفی کرد.