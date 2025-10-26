پخش زنده
همزمان با شصتوهشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب بلگراد کتاب «منتخب داستانهای مثنوی» در صربستان و مرکز ساماندهی ترجمه و نشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر و به بازار کتاب صربستان عرضه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، کتاب «منتخب داستانهای مثنوی» از سوی انتشارات اوکرونیا و با حمایت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منتشر و به بازار عرضه شده است. منتخب داستانهای مثنوی معنوی، اثر جاودانه مولانا، در تداوم حمایت از ترجمه و انتشار متون و آثار ادبی ایران زمین، با مشارکت انتشارات معتبر اوکرونیا به بازار کتاب صربستان عرضه میشود.
داستانهای کتاب، با زبان ساده و تصویرپردازیهای دلنشین، مفاهیم پیچیده زندگی، رابطه انسان با خدا و ارزشهای انسانی را به شکل قابل فهم و جذاب ارائه میکند و پیامهایشان برای خوانندگان امروز در سراسر جهان همچنان زنده و الهامبخش است. کتاب «منتخب داستانهای مثنوی» شامل ۸۵ حکایت است که در ۲۰۰ صفحه از سوی الکساندر دراگویچ مولف، مترجم و ایرانشناس برجسته گردآوری و به زبان صربی ترجمه شده است.