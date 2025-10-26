بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت بازار بزرگ رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ گردشگران و مسافران در سفر به رشت مرکز گیلان و بازدید از بازار بزرگ این شهر، علاوه بر خرید و تفریح، با آداب و سنن و تاریخ این استان آشنا می‌شوند.

بازار بزرگ رشت، قلب تپنده این شهر است، جایی که تاریخ و فرهنگ گیلان در هر گوشه‌اش به چشم می‌خورد.

این بازار نه تنها یک مرکز خرید است، بلکه یک سفر به عمق تاریخ، هنر و سنت‌های قدیمی گیلان محسوب می‌شود.

