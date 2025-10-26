پخش زنده
امروز: -
بازار بزرگ رشت با ۲۴ هکتار وسعت، جاذبهای قوی برای گردشگران و مسافران این استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ گردشگران و مسافران در سفر به رشت مرکز گیلان و بازدید از بازار بزرگ این شهر، علاوه بر خرید و تفریح، با آداب و سنن و تاریخ این استان آشنا میشوند.
بازار بزرگ رشت، قلب تپنده این شهر است، جایی که تاریخ و فرهنگ گیلان در هر گوشهاش به چشم میخورد.
این بازار نه تنها یک مرکز خرید است، بلکه یک سفر به عمق تاریخ، هنر و سنتهای قدیمی گیلان محسوب میشود.
بیشتر بخوانید: بازار رشت جاذبهای قوی برای گردشگران گیلان