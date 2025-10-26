وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طرح جسورانه شرکت مخابرات در مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری به کاهش مصرف انرژی و تحقق ارتباطات سبز منجر می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،سید ستار هاشمی در کنفرانس ملی مخابرات که در هتل المپیک درحال برگزاری است، افزود: به واسطه ارتقای فناوری، امروز شاهد اتفاق و طرح بزرگ ملی هستیم که با میدان داری شرکت مخابرات ایران و هم افزایی همه ، توسعه فیبر نوری رقم خواهد خورد.

وی با تشکر از مدیر عامل و هیات مدیره شرکت مخابرات افزود: فناوری مسیر خودش را می‌رود و اگر بخواهیم مقابله کنیم باید تاریخ گذشته را ورق بزنیم و در ساختار سیاستگذاری به اتفاقات گذشته توجه داشته باشیم.

هاشمی گفت: فناوری و تغییرات آن را باید به رسمیت بشناسیم و اگر سیم مسی برای صد سال جواب داد فیبر نوری برای چند سال جواب خواهد داد؟

وزیر ارتباطات افزود: برای تحولات آینده فناوری باید با احتیاط صحبت کنیم و زمان تحولات بسیار کوتاه شده است و حتما در کار توسعه‌ای باید نگاه آینده نگر داشت و ارتباطات ماهواره‌ای و کوانتومی می‌تواند تحولات شگرفی در فناوری ایجاد کند. فضای آینده را با آینده پژوهی مد نظر داشته باشیم.

وی افزود: میان اعضای مخابرات و خانواده ارتباطات سال‌ها اختلاف بوده است و در دولت چهاردهم محور را وفاق گذاشتیم و نتایج آن را در همین مدت کوتاه دیدیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما در جلسات با مجموعه مخابرات ایران تاکید کردیم که ما در وفاق، اقدام ضد رقابتی و انحصار نخواهیم داشت. در جلساتی که به عنوان کیفیت ارتباطات هر هفته برگزار می‌کنیم به این موضوع توجه داریم.

وی به هم افزایی در تولید تجهیزات مخابراتی تاکید کرد و گفت: در این طرح ملی مخابرات، کل زیست بوم باید به حرکت درآید و پویایی را در ابعاد مختلف شاهد باشیم و باید جسورانه وارد اتفاقاتی همچون این طرح شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اتفاق خوبی که در این طرح ملی رقم می‌خورد کمک به کاهش مصرف انرژی است و ارتباطات بر بسیار فیبر نوری برابر مطالعات، ارتباطات سبز است. در اجرای این طرح، مهم رضایت مردم است.