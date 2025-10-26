به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این فیلم سه شنبه ۶ مهر ساعت ۱۶ در فرهنگسرای ارسباران نمایش و با حضور علی اکبر قاضی نظام نویسنده فیلمنامه، عباس رافعی کارگردان، فیلمنامه نویس و کوروش جاهد منتقد سینما مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار خواهد گرفت.

«نیاز» در جشنواره‌های فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان، جشنواره فیلم فجر و جشنواره سه قاره نانت فرانسه موفق به دریافت جوایز و کاندید فیلمنامه شد. همچنین به عنوان بهترین فیلمنامه از کانون فیلمنامه نویسان و بهترین فیلم و فیلمنامه از سوی انجمن منتقدان سینما و کاندیدای بهترین فیلمنامه و فیلم از میان ۲۰۰ فیلم کودک و نوجوان مورد بررسی انجمن منتقدین قرار گرفت.

اولین باشگاه تخصصی کودک ونوجوان به صورت مجازی و آنلاین در سال ۱۳۹۹ به دلیل بیماری کرونا توسط خانه حمایت از فیلم کودک و نوجوان تشکیل شد.

برنامه باشگاه بدین‌صورت بود که اعضای خانه که عضو باشگاه بودند، فیلم مورد نظر را می‌دیدند و با دعوت از یک مهمان در سه شنبه هر ماه در ساعت خاصی همه به صورت مجازی و برخط در این گفت‌و‌گو شرکت می‌کردند و ۱۳ فیلم خارجی در دوره اول باشگاه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.