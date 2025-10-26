پخش زنده
معاون طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: یک گونه کمیاب پرنده نوک سرخ دریایی در هرمزگان ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ میثم قاسمی افزود: این پرنده با حال عمومی ناپایدار در ساحل بندرعباس مشاهده و تحویل محیط زیست استان شد.
وی گفت: نوک سرخ دریایی پرندهی دریازی است و بیشتر در آبهای دور از ساحل به طور انفرادی دیده میشود.
معاون طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان افزود: این پرنده دریایی احتمال دارد، به علت باد شدید و جریانات جوی از مسیر منحرف و به ساحل رسیده است.
قاسمی گفت: با توجه به شرایط زیستی ویژه این گونه، آخرین ثبت مستند آن در ایران در آبهای خلیج فارس و دریای عمان در دهه ۸۰ میلادی است؛ اما جوجه آوری آن در سال ۲۰۰۷ در سه جزیره امارات متحده عربی ثبت شده است.