به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بورس کالا، این خودرو‌ها به رنگ مشکی بوده و ۱۳ دی‌ماه به خریداران تحویل داده می‌شوند.

قیمت پایه هر دستگاه ۳ میلیارد و ۹۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین خریداران برای حضور در فرآیند معامله باید ۱۰ درصد از مبلغ پایه را به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کنند.

در مردادماه امسال هیئت پذیرش بورس کالای ایران با پذیرش پنج مدل خودروی وارداتی برای عرضه در تابلوی معاملات موافقت کرده بود و اکنون ماموت‌خودرو نخستین شرکت عرضه‌کننده در این طرح به شمار می‌رود.