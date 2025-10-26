نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حق کشاورزی این شهرستان از تسهیلات بانکی ادا نشده است، گفت: اندیمشک ظرفیت‌های بسیار غنی در بخش کشاورزی، دامداری، بسته بندی، صنایع تبدیلی، آبزی پروری و زنجیره ارزش افزوده کشاورزی دارد که به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانبخش قلاوند در نشست بررسی مسایل بخش کشاورزی اندیمشک که با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی خوزستان بیان کرد: فعال سازی بخش‌های مختلف کشاورزی شهرستان جز با تزریق تسهیلات بانکی ممکن نیست و انتظار از بانک کشاورزی عمل به وظیفه ذاتی خود برای کمک به رونق تولید و کشاورزی است.

وی با بیان اینکه اندیمشک سهم زیادی در اقتصاد استان دارد، ادامه داد: کارگروه کشاوری ذیل دفتر نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی آغاز به کار می‌کند تا مصوبه‌ها، مطالبه‌ها و مسایل کشاورزی شهرستان به صورت متمرکز پیگیری شوند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: تخصیص آب به اندیمشک از منابع زیرزمینی با توجه به منابع بسیار خوب آبخوان‌های شهرستان در مطالعات وزارت نیرو، موافقت شده و مخالفت اولیه در این زمینه شکسته شده است.

نباید اجازه داد تصمیم‌های اشتباه مسایل کشاورزان را بیشتر کند

قلاوند، امنیت غذایی را رکن اساسی امنیت ملی دانست و گفت: کشاورزان شهرستان به دلیل مسایل اقتصادی، تغییرات آب و هوایی و خشکسالی بی‌سابقه با فشار‌های بسیار زیادی مواجه است و نباید اجازه داد با تصمیم‌های اشتباه بر مسایل کشاورزان افزوده شود.

وی کشاورزان را سرمایه انسانی بانک کشاورزی دانست و افزود: یک کشاورز که ۵۰۰ هکتار زمین را کشت و بار‌ها به عنوان کشاورز نمونه کشور انتخاب شده بود به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی ناشی از خشکسالی با مشکل مواجه و تمام سرمایه و زمین‌هایش توسط بانک توقیف شد که این رویه قابل قبول نیست و جز آسیب به اشتغال و تولید ثمره‌ای ندارد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس همراهی و حمایت بانک کشاورزی از کشاورزان را مورد تاکید قرار داد و گفت: توانمندسازی، گره گشایی و تکریم کشاورزان باید در دستور کار بانک کشاورزی باشد.

اصلاح شیوه نامه‌ها و قوانین مرتبط با کشاورزی در دستور کار کمیسیون تخصصی مجلس است

قلاوند بیان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ناهماهنگی‌ها و موانع تولید در بخش کشاورزی، اصلاح شیوه نامه‌ها و قوانین مرتبط با کشاورزی، رونق تولید و امنیت غذایی را در دستور کار دارد.

وی ادامه داد: چند هزار بانو به عنوان کارگر زمین‌های کشاورزی در این شهرستان فعالیت می‌کنند که متاسفانه نه تنها هیچ توجه، حمایت و تسهیلاتی برای این بانوان در نظر گرفته نمی‌شود بلکه حمل و نقل آنها با ناایمن‌ترین شکل ممکن انجام می‌شود.