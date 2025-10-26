پخش زنده
سخنگوی صنعت آب کشور از آغاز نصب کنتوهای هوشمند در تهران با توجه به شرایط پاییز خشک امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما عیسی بزرگزاده اظهار کرد: نصب کنتوهای هوشمند از تهران آغاز شده و کمکم به تمام شهرهای کشور خواهد رسید.
وی گفت: کنتور هوشمند این امکان را فراهم میکند که در صورت بدمصرفی مشترک، سر سقف تعیین شده، آب مشترک را قطع کند. به این ترتیب از قطع آب منطقه یا محله در صورت بدمصرفی برخی مشترکان جلوگیری کرده و فقط آب مشترک بدمصرف قطع میشود. این روش، روش منصفانه و درستی است.
به گفته سخنگوی صنعت آب؛ اولویت نصب کنتورهای هوشمند با بدمصرفها بوده و پاییز امسال نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف آب در تهران در برنامه این وزارتخانه قرار دارد، اما اجرای این روش برای عموم مردم به پاییز امسال نخواهد رسید.
در این روش وزارت نیرو با توجه به مشترک بودن کنتورهای آب هوشمند در آپارتمانهای مسکونی، مقرر کرده که تا با تشکیل بانک دادهای الگوی مصرف را براساس کدملی تعریف و روش دقیقتری برای مدیریت این مصرف پیاده سازی شود.