بوکسورهای المپیادی سیستان و بلوچستان در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور خوش درخشیده و پنج مدال رنگارنگ طلا، نقره و برنز را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای سیستان و بلوچستان، درخشش بوکسورهای سیستان و بلوچستان در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور، افتخاری دیگر برای ورزش استان رقم زد.
در رقابتهای رشته بوکس این دوره، رادمهر رضایی با کسب مدال طلای وزن ۷۰+ کیلوگرم، هفتمین نشان طلای کاروان استان را به ارمغان آورد.
همچنین صعیب احمدی در وزن ۴۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد؛ حسن گمشادزهی در وزن ۳۵ کیلوگرم، رامین قلندرزهی در وزن ۳۷ کیلوگرم و محمد شهبخش در وزن ۴۹ کیلوگرم، هر سه به مدال برنز دست یافتند.
اختتامیه این رقابتها در سالن شهدای پنجم مرداد شهر اراک برگزار شد.
هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته بوکس، با حضور بیش از ۷۰۰ ورزشکار از ۳۱ استان برگزار شد و جلوهای از توانمندی نسل جدید ورزشکاران ایران را به نمایش گذاشت.