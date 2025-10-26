روایت تکراری رفت‌و‌آمد بیماران همدانی به تهران، سال‌هاست ادامه دارد، مسیر‌هایی طولانی، هزینه‌هایی سنگین و دل‌نگرانی‌هایی که در هر سفر تکرار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این رفت‌و‌آمد‌های تکراری تنها حکایت از یک مشکل دارند؛ نبود زیرساخت کافی درمانی برای یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در استان.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد تاکنون بیش از هشت‌هزار بیمار مبتلا به سرطان در همدان شناسایی شده‌اند و روزانه به‌طور میانگین ۷ بیمار جدید به این آمار افزوده می‌شود؛ آماری که زنگ خطر را برای حوزه سلامت به صدا درآورده است.

در پاسخ به این وضعیت، از سال ۱۳۹۵ ساخت مرکز جامع سرطان همدان با حمایت بنیاد فرشچیان آغاز شد؛ طرحی در زمینی به وسعت ۲۴ هزار مترمربع و با هدف ایجاد ۲۱۷ تخت بستری.

با این حال، تاکنون تنها دو هزار مترمربع از بخش‌های درمانی آن به‌صورت محدود فعال شده است و بیماران همچنان ناچار به سفر‌های مکرر به پایتخت‌ هستند.

اگرچه طرح از سال ۱۳۹۷ با توقف روبه‌رو شد، اما در سال‌های اخیر با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی و کمک‌های محدود خیرین سلامت، بخشی از فعالیت‌ها از سر گرفته شده است، با این وجود، برای تکمیل کامل مرکز، بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

کارشناسان تأکید می‌کنند، بهره‌برداری کامل از این مرکز می‌تواند بیماران را از رفت‌و‌آمد‌های طاقت‌فرسا نجات دهد و خدمات درمانی را در خود استان فراهم کند.

مرکز جامع سرطان همدان، تنها یک طرح عمرانی نیست؛ نماد امید هزاران بیماری است که هنوز در مسیر درمان، چشم‌انتظارند.