مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از تجهیز ۳۵ ساختمان اداری در استان به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر برای تأمین بخشی از برق مصرفی خود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، ناصر عبدالهیان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از تجهیز ۳۵ ساختمان اداری در استان به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر برای تأمین بخشی از برق مصرفی خود خبر داد و اظهار کرد: بر اساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری و مصوبه شورایعالی انرژی، تمامی دستگاههایی اجرایی موظفاند از ابتدای سال ۱۴۰۳ حداقل ۵ درصد از برق مصرفی خود را از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین کنند و این سهم را طی چهار سال آینده به ۲۰ درصد برسانند.
وی با اشاره به همراهی برخی از دستگاه اجرایی استان در استفاده از سامانههای خورشیدی در ۶ماهه اول سال جاری افزود: بانک ملی پارسآباد، ساختمان مرکزی منابع طبیعی استان، ادارات کل استاندارد، ثبتاسناد، پزشکی قانونی، راه و شهرسازی و مالیات استان از جمله نهادهای دولتی هستند که در نیمه اول امسال، بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با عنوان اینکه، عدم رعایت این الزامات، منجر به محاسبه انرژی مصرفی مازاد بر اساس حداکثر نرخ تابلوی برق سبز بورس انرژی شده و در قبض برق دستگاههای مذکور، منظور میشود، تصریح کرد: در صورت محدودیت فضای کافی در محل دستگاهها، امکان نصب پنلهای خورشیدی در مکانهای شناسایی شده خارج از ملک ادارات و یا خارج از شهرها فراهم شده است.
عبدالهیان با اشاره به تحقق این هدف در جهت کمک به جبران ناترازی انرژی برق در کشور و حفظ محیطزیست گفت: این اقدامات، گامی مهم در جهت کاهش هزینههای انرژی و تحقق اقتصاد سبز است و امیدواریم، همه دستگاههای اجرایی استان با درنظرگرفتن ناترازی انرژی، نسبت به برنامهریزی و اجرای این طرح اقدام کنند.