خط انتقال آب گتان - گوان در شهرستان جاسک تا دوماه دیگر به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: طرح خط انتقال آب گتان–گوان در شهرستان جاسک به طول ۱۳ کیلومتر با استفاده از لولههای چدن داکتیل به قطر۳۰۰ میلیمتر با پیشرفت مطلوبی در حال اجرا است.
عبدالحمید حمزهپور افزود: با تکمیل این خط آبرسانی به روستاهای غرب و شرق جاسک بهبود یافته و حدود چهار هزار تن از ساکنان این مناطق از آب پایدار بهرهمند میشوند.
وی گفت: هزینه اجرای این طرح هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب هرمزگان افزود: هم اکنون آب روستاهای جاسک از آبشیرینکن بونجی تامین میشود و با بهرهبرداری از خط انتقال جدید، منبع تامین آب مشترکان علاوه بر آبشیرینکن، به منبع پایدار تصفیهخانه جاسک که از سد جگین تغذیه میشود نیز متصل میشود.
شهرستان جاسک در شرقیترین نقطه استان هرمزگان به دلیل مرکزیت طرح توسعه سواحل مکران مورد توجه است و برای تسریع در تحقق برنامههای پیش بینی شده، نیازمند رسیدگی بیش از پیش به بخش آبرسانی است.
جاسک یکی از ۶ شهرستان بندری هرمزگان است و در فاصله ۳۰۰ کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده است.