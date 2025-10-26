پخش زنده
تفاهم نامه خرید دستگاهام. آر. آی برای بیمارستانهای شهرستانهای رودان و جاسک و ساخت ۳۲ خانه بهداشت امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان گفت: این تفاهمنامه بین استاندار هرمزگان، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، یکی از خیران و فرماندار جاسک امضا شد.
محمد آشوری افزود: هزینه اجرای این طرح ها۳۵۰ میلیارد تومان است که از محل منابع وزارت بهداشت، استانداری و کمکهای خیران تأمین میشود.
وی گفت: با اجرای این طرحها، بیماران برای دریافت خدمات درمانی دیگر نیازی به مراجعه به شهرستانهای دیگر ندارند.