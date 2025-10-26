پخش زنده
امروز: -
با سرمایه گذاری ۷۵ میلیارد تومانی، شرایط احیای دو واحد معدنی راکد در نقده و زمینه اشتغال برای ۳۰ نفر فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار نقده با اشاره به اینکه در این شهرستان ۳۱ معدن وجود دارد افزود: از این ۳۱ معدن ۱۵ معدن غیر فعال و ۱۶ معدن فعال هستند و حدود ۱۵۰ نفر در این معادن مشغول به کار میباشند.
امیر عباس جعفری از احیای دو معدن در ۶ ماهه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در نیمه نخست سال جاری دو معدن جدید نیز کشف و پروانه بهرهبرداری صادر شده و دو معدن راکد نیز با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد تومان و اشتغال بیش از ۳۰ نفر مجدداً به چرخه استخراج بازگشته است.
وی با اشاره به سرمایهگذاری اینوا در آذربایجان غربی که به همت استاندار طرحریزی شده است افزود: سنگ لاشه و مالون، آهک، سیلیس، مرمریت، مرمریت کرم، چینی، مرمریت صورتی از سنگهای استخراجی میباشند که به علت نبود واحدهای فرآوری به صورت خام به استانهای همجوار و کشورهای ایتالیا، چین، ژاپن، ترکیه صادر میشود
فرماندار نقده همچنین گفت: از تمامی سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری و احداث کارخانجات فرآوری سنگ دعوت میشود و فرمانداری و تمامی ادارات اجرایی از سرمایهگذاران حمایتهای لازمه را خواهند داشت.