به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، احمد پور در مراسم تکریم و معارفه پلیس امنیت عمومی با اشاره به شرایط خاص کشور، چالش‌های موجود را مورد توجه قرار داد و مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی را در اولویت دانست.

وی افزود: اراذل و اوباش یکی از چالش‌های جدی هستند، اما با تدابیر هوشمندانه سرداران انتظامی استان، نفس این افراد حبس شده و شاهد برخورد‌های قاطع هستیم.

معاون سیاسی استاندار همچنین به موضوع ساماندهی اتباع خارجی اشاره کرد و افزود: ما در حوزه میزبانی رسم را بیش از حد تصور به جا آورده‌ایم و باید این وضعیت ساماندهی شود.

اشراف اطلاعاتی، محور امنیت پایدار در استان قزوین

سردار طرهانی، فرمانده انتظامی استان هم با اشاره به نقش اطلاعات در پیشگیری از تهدیدات امنیتی، اظهار داشت: اشراف اطلاعاتی مؤثرتر از حضور فیزیکی امنیتی است و وظیفه ما این است که در زمان مناسب و با دقت کافی وارد عمل شویم.

وی با بیان اینکه در استان وفاق و همدلی خوبی میان نهاد‌های لشگری و کشوری شکل گرفته است، گفت: این هماهنگی موجب خدمت‌رسانی بهتر به مردم شده و باید در حوزه خودمان تلاش بیشتری داشته باشیم.

فرمانده انتظامی استان تأکید کرد که معاندین و سلطنت‌طلب‌ها تحت رصد اطلاعاتی قرار دارند و با اشراف موجود، امکان عرض اندام برای آنها وجود ندارد.

وی با اشاره به برخورد با ارازل و اوباش، گفت: در موارد جرم مشهود باید بدون اتلاف وقت برخورد شود.