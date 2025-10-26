پخش زنده
رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور دوشنبه با برگزاری هر ۶ دیدار هفته ششم پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته ششم لیگ برتر بسکتبال، دوشنبه (۵ آبان) تیم پاس که هفته گذشته به دلیل نامساعد بودن شرایط میزبانی از برگزاری دیدار خانگیاش بازماند، همچون دیگر تیمها و طبق برنامه دیدار خود را برگزار میکند.
این تیم در شرایطی در جهرم به میدان میرود که به خاطر عدم انجام بازی هفته قبل، ۲ پله سقوط کرد و به انتهای جدول نزدیکتر شد و از این حیث شرایطی مشابه میزبانش دارد. نفت زاگرس هفته گذشته متحمل دومین شکست این فصل خود شد و به خاطر آن از رده سوم به پنجم سقوط کرد.
نفت زاگرس و پاس اولین دیدار هفته ششم لیگ برتر بسکتبال است. در سایر دیدارهای این هفته، طبیعت در شاهرود رو در روی پایش پارت قرار میگیرد که به خاطر لغو دیدار هفته گذشتهاش برابر پاس، به آخرین رده جدول سقوط کرد. طبیعت، اما با وجود شکستی که در دیدار خانگی برابر گرگانیها متحمل شد از رده چهارم جابه جا نشد.
شاگردان حماد صامری در تیم نفت آبادان بعد از متحمل شدن باخت خانگی هفته قبل که آنها را از جایگاه ششم جدا کرد در این هفته باید در حضور تماشاگران گرگانی رو در روی بازیکنان شهرداری قرار بگیرند، بازیکنانی که به لطف برد هفته قبل در تهران جایگاه شان را در رده دوم تثبیت کردند.
تنها تیم بدون شکست لیگ برتر بسکتبال تا به این هفته، یعنی تیم استقلال هم در این هفته میزبان پترونوین است که همین چند روز پیش با از پیش رو برداشتن نفت زاگرس اوضاعش را در جدول رده بندی با ۳ پله ارتقا، بهبود بخشید.
گلنور یکی از دو تیم بدون برد لیگ برتر بسکتبال تا به این هفته است که البته در پایان دیدراهای هفته گذشته و به خاطر یک بازی کمتر نسبت به پایش پارت، دیگر تیم بدون برد، از قعر جدول یک پله بالاتر آمد. این تیم فردا رو در روی یکی از دو نماینده اصفهان یعنی رعد پدافند هوایی قرار میگیرد که هفته گذشته را با شکست و سقوط ۴ پلهای تمام کرد.
آخرین دیدار این هفته از مسابقات هم در سالن پیامبر اعظم آمل و میان دو تیم کاله و مهگل برگزار میشود. فرزاد کوهیان و شاگردانش امیدوارند از این دیدار خانگی برای بهبود وضعیت خود در جدول رده بندی استفاده کنند.
برنامه دیدارهای هفته ششم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:
دوشنبه ۵ آبان
نفت زاگرس جنوبی - پاس کردستان (ساعت ۱۵ - سالن فرجام جهرم)
پایش پارت شاهرود - طبیعت اسلامشهر (ُساعت ۱۵:۳۰ - سالن دانشگاه صنعتی شاهرود)
شهرداری گرگان - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۶ - سالن امام خمینی گرگان)
استقلال تهران - پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۶ - سالن محمود مشحون تهران)
گلنور اصفهان - رعد پدافند هوایی اصفهان (ساعت ۱۷ - سالن مخابرات اصفهان)
کاله مازندران - مهگل البرز (ساعت ۱۷:۳۰ - سالن پیامبر اعظم آمل)