سد فریمان آب ذخیره شده ندارد
سد فریمان به دلیل خشکسالیهای اخیر، مرز وضعیت بحرانی را هم پشت سر گذاشته است و دیگر آب ذخیره شدهای هم ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، بخشدار مرکزی فریمان بر ضرورت نظارت بر برداشتهای غیرمجاز آب در بالادست سد تأکید کرد و گفت: برخورد قاطعانه با متخلفان و جلوگیری از هدررفت منابع، نقش مهمی در بهبود وضعیت آبی منطقه دارد.
حسن نباتی با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در کشاورزی بیان کرد: بهرهگیری از روشهایی مانند آبیاری قطرهای و سیستمهای هوشمند میتواند ضمن کاهش مصرف آب، کیفیت و میزان تولید را افزایش دهد.
وی کنترل رسوبات و لایروبی سد را اقدامی ضروری دانست و اظهار کرد: اقدامات انجامشده در سالهای اخیر مقطعی و ناکافی بوده است و برای نجات این سازه تاریخی و منبع حیاتی، باید برنامهریزی بلندمدت و اصولی صورت گیرد.
این مسئول گفت: در صورت تداوم خشکسالی و نبود اقدامات فوری، خطر جدی برای تأمین آب شرب و کشاورزی شهرستان وجود دارد.
سد فریمان نهتنها منبعی حیاتی برای تأمین آب شرب و کشاورزی است، بلکه نمادی فرهنگی و گردشگری برای منطقه به شمار میرود.