مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از رشد چشمگیر اجرای طرحهای حمایتی مسکن در شهرهای جدید خبر داد و گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی این طرحها که در آغاز دولت چهاردهم ۱۸ درصد بود، اکنون به ۳۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، با اشاره به روند رو به رشد اجرای طرحهای مسکنی در شهرهای جدید کشور اعلام کرد: هماکنون از مجموع ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تعریفشده، عملیات اجرایی ۱۴۱ هزار واحد آغاز شده است.
وی افزود: تاکنون بیش از پنج هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل متقاضیان شده و تعدادی دیگر از پروژهها نیز در مرحله نهایی قرار دارند و بهزودی به بهرهبرداری خواهند رسید.
ملکی با تأکید بر لزوم تسریع در روند احداث و تحویل واحدها، گفت: همکاری نزدیک ادارات کل راه و شهرسازی استانها با شرکت عمران شهرهای جدید میتواند در سرعتبخشی به اجرای پروژهها نقش مهمی ایفا کند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید همچنین از تدوین دستورالعملی برای تعیین تکلیف متقاضیان انصرافی و کسانی که در تأمین آورده خود تأخیر دارند خبر داد و افزود: این دستورالعمل با هدف ایجاد وحدت رویه و ساماندهی وضعیت متقاضیان در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه است.
وی تأکید کرد: اجرای دقیق این دستورالعمل میتواند ضمن جلوگیری از تأخیر در تکمیل واحدهای نیمهتمام، موجب افزایش سرعت در تحویل مسکنهای حمایتی به متقاضیان واقعی شود.
ملکی تصریح کرد: شرکت عمران شهرهای جدید همچنان با اولویتبندی طرح های فعال، تلاش دارد سهم خود را در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن بهطور مؤثر ایفا کند.