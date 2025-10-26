پخش زنده
امروز: -
مادر شهید قربانعلی دوستعلیزاده که فرزندش در سال ۱۳۶۰ به شهادت رسیده بود، در ۸۲ سالگی دیده از جهان فروبست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حاجیه خانم خدیجه خنیاگر، مادر شهید دانشآموز «قربانعلی دوستعلیزاده» در سن ۸۲ سالگی به دیار باقی شتافت.
این شهید والامقام که در زمان شهادت دانشآموز سال سوم دبیرستان و از اعضای فعال بسیج شهرستان شیرگاه بود، در هفتم اسفندماه ۱۳۶۰ هنگام فعالیت در پایگاه مقاومت بسیج، مورد حمله گروهک منافقین قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.
شهید دوستعلیزاده از جمله نوجوانان مؤمن و انقلابی بود که در کنار تحصیل، به فعالیتهای فرهنگی از جمله گشتزنی، ساخت روزنامه دیواری و عضویت در انجمن اسلامی مدرسه میپرداخت.
پیکر پاک این مادر شهید پس از تشییع در قبرستان گل باغ شیرگاه به خاک سپرده شد تا پس از بیش از چهار دهه، در جوار فرزند شهیدش آرام گیرد.