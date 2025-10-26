پخش زنده
سیصد و پنجمین دیدار داربی سنتی فوتبال اسپانیا موسوم به ال کلاسیکو از ساعت ۱۸:۴۵ امروز در حالی در سانتیاگو برنابئو آغاز میشود که برنده این دیدار صدرنشین جدول لیگا خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه هفته دهم این رقابتها مصاف تیم بارسلونا با رئال مادرید یک تقابل ویژه نیز در خود دارد. زیرا همه توجهها در کنار مساائلی، چون تاریخ، افتخار پیروزی و انتقام، به ساق پای لمین یامال فوق ستاره نوجوان بارسا و کیلیان امباپه گلزن فرانسوی رئال است. در حقیقت تقابل این دو ستاره، جایگزین سالهای گذشته و رویارویی لیونل مسی آرژانتین و کریس رونالدو پرتغالی شده است.
امباپه ۲۶ ساله در بازی اخیر رئال با زدن ۱۱ گل آمادگی خود را به رخ کشیده است و ۵۴ درصد از گلهای رئال در این فصل سهم او بوده و در صدر جدول گلزنان لیگا قرار دارد. او توانسته با آردا گولر هافبک ترکیهای و جوان تیم ارتباط خوبی در حملات برقرار کند که عاملی مهمی در کار هجومی رئال به شمار میرود. در مقابل یامال ۱۸ ساله که به تازگی مصدومیت را پشت سر گذاشته برای اثبات خود باید کار مهمی انجام دهد که البته از توان او خارج نیست. در دفاع مقابل یامال آلبارو کاره راس قرار دارد که فصل قبل با پیراهن بنفیکا در سه دیدار مقابل یامال ناتوان نشان داده بود.
فصل قبل شاگردان هانسی فلیک آلمانی سه جام اسپانیا را در حالی با قهرمانی به پایان بردند که توانستند دو بار در لیگا، در جام حذفی و حتی در سوپرجام حریف سنتی خود را شکست دادند و باعث برکناری مربی بزرگی، چون کارلو انچلوتی از نیمکت کهکشانیها شدند. در حقیقت فلیک روی نیمکت هر تیمی بوده، در برابر رئال مادرید شکست ناپذیر نشان داده است.
رئال جدید با مربیگری ژابی آلونسو نمایش نسبتا خوبی داشته و حداقل با ۲ امتیازی برتری نسبت به حریف صدرنشین است. از طرفی فلیک با اخراج در بازی هفته قبل با ژیرونا نمیتواند کاتالانها را از نیمکت هدایت کند.
آلونسو در مورد امباپه میگوید: اینکه ما به امباپه بیش از حد متکی هستیم درست نیست. اما خوشحالیم که چنین بازیکن تاثیرگذاری را در ترکیب خود داریم. او همچنین به خوبی با گولر هماهنگ است و گولر او را به راحتی پیدا میکند.
مارکوس سورگ که در غیاب فلیک در کنفراس خبری شرکت کرده بود نیز گفت: لمین یک بازیکن درجه یک است و انتقادها از او باعث افزایش انگیزه اش میشود. امیدوارم امشب نمایش بزرگ دیگری را از او ببینیم. متاسفانه فلیک نیز در این بازی روی نیمکت نیست و ما عضو مهمی را در کنارمان نداریم. ما همچنین باید با غیبت مصدومانان از جمله رافینیا نیز کنار بیاییم ولی ما بازیکنان خوب دیگری هم داریم که جای او را پر میکنند.
آخرین مصاف دو تیم در برنابئو با ۴ گل به سود بارسا تمام شده بنابراین رئال انگیزه زیادی برای انتقام دارد.
در بارسا رافینیا بلولی گلزن برزیلی که به تازگی از مصدومیت همسترینگ بهبود یافته، غایب بزرگ خواهد بود. غیبت خوان گارسیا، روبرت لواندوفسکی، مارک اندره ترشتگن و دنی اولمو نیز تایید شده است.
در رئال ترنت آلکساندر آرنولد، دنی کارواخال و دنی سبایوس و نیز دین هویسن از مصدومیت بازگشتهاند. حال آنکه انتونیو رودیگر و داوید آلابا دو مدافع با تجربه تیم هر دو به علت مصدومیت عضله پا غایب خواهند بود.
در آمار بازیهای رسمی رئال با ۱۰۵ پیروزی یک برد از بارسا جلوتر است و کاتالانها انگیزه لازم برای صدرنشینی و جبران این عقب ماندگی را دارند. در بازیهای رسمی و دوستانه بردهای رئال ۱۱۱ و بارسلونا ۱۲۹ پیروزی است.