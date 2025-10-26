در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت آذربایجان‌غربی بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن به نسل‌های آینده تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مشاورین ایثارگران وزرای دولت چهاردهم برگزار شد.

در این جلسه که با هدف بررسی راهکار‌های گسترش فرهنگ ایثار، تبیین جایگاه شهدا و رسیدگی به مسائل و مشکلات ایثارگران برگزار شد، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن به نسل‌های آینده تأکید شد.

همچنین مشاورین ایثارگران وزرای دولت چهاردهم نیز ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌ها و سیاست‌های کلان دولت در حوزه ایثار و شهادت، بر استمرار دیدار با خانواده‌های شهدا، ارتقای خدمات رفاهی و معیشتی ایثارگران و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی مرتبط تأکید کردند.