نخستین اجلاسیه ۱۵۱ شهید شهرستان بام و صفی آباد با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری با حضور خانواده‌های شهدا و ایثارگران و اقشار مردم برگزار شد

سردار یوسفعلیزاده مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی در این اجلاسیه با گرامی داشتن یاد خاطره شهدا گفت: خانواده شهدا در مسیر شهدا باید ثابت قدم و صبر داشته باشند و با انجام جهاد تبیین میراث شهیدان را زنده نگه دارند و نگذارید مورد غفلت قرار بگیرند.

در این اجلاسیه از کتاب‌های شهیدان ارغیانی شهدای بام و صفی آبادرونمایی شد.