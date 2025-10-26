پخش زنده
حاجیه خانم رباب نجفی مادر شهید سیامک عباسی به فرزند شهیدش پیوست.
حاجیه خانم رباب نجفی مادر شهید سیامک عباسی پس از سالها فراق و تحمل داغ فرزند امروز یکشنبه ۴ آبان به فرزند شهیدش پیوست.
پیکر این مادر با حضور مردم ولایتمدار طارم امروز در روستای گوهر تشییع و به خاک سپرده میشود.
شهید سیامک عباسی یکم فروردین ۱۳۴۶، در روستای گوهر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد.
این شهید والامقام به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۶۷، در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سینه و دست، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.