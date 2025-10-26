به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حاجیه خانم رباب نجفی مادر شهید سیامک عباسی به فرزند شهیدش پیوست.

حاجیه خانم رباب نجفی مادر شهید سیامک عباسی پس از سال‌ها فراق و تحمل داغ فرزند امروز یکشنبه ۴ آبان به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این مادر با حضور مردم ولایت‌مدار طارم امروز در روستای گوهر تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

شهید سیامک عباسی یکم فروردین ۱۳۴۶‏، در روستای گوهر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد.

این شهید والامقام به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۶۷‏، در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سینه و دست، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.