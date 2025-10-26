پخش زنده
نتایج بررسی طرح و ایده بخش «دیگرگونههای اجرایی» هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت انتخاب بررسی طرح و ایده بخش «دیگرگونههای اجرایی» هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، متشکل از شاهد پیوند، فرزان دلفانی و سعید بهنام، پس از بررسی ۹۷ طرح، ایده و نمایشنامه ارسالشده به این بخش، فهرست آثار برگزیده را اعلام کردند.
بر اساس تصمیم نهایی هیئت انتخاب، ۳۳ اثر بهصورت قطعی و ۱۲ اثر بهصورت مشروط و بدون اولویت برای حضور در مرحله بعدی جشنواره انتخاب شدند.
آثار پذیرفته شده عبارتاند از:
۱. «اتاق کودک» – کارگردان: معصومه رضاییراد
۲. «اتوبوس» – کارگردان: فاطمه مرادی
۳. «ارتفاع شریف» – کارگردان: لیلی صادقی
۴. «ایراندخت» – کارگردان: آدینه رحیمنژاد
۵. «ببخشید بیدارتون کردم» – کارگردان: حامد نصیری
۶. «بلوار» – کارگردان: نجمه بهاری
۷. «بینا شهر» – کارگردان: عسل هخامنش
۸. «پسکوچه» – کارگردان: محمدرضا حیدری
۹. «تهران ۲۲» – کارگردان: اکبر قهرمانی
۱۰. «تهران به وقت جنگ» – کارگردان: مهدی غفاری
۱۱. «تهران لبخند زیر دود» – کارگردان: آرزو علیپور
۱۲. «تهران، مردم زیر سیم» – کارگردان: امیر امینی
۱۳. «چیدمان شهری» – کارگردان: آلبرت بیگجانی
۱۴. «حکم پهلوانی» – کارگردان: فاطمه غیبی
۱۵. «در فاصله دو نقطه» – کارگردان: داوود زاهدی
۱۶. «ری تا ریههای تهران» – کارگردان: سارا قلیزاده
۱۷. «زیرانداز» – کارگردان: پرنیا عسگری
۱۸. «شهر گربهها» – کارگردان: مجید یاراحمدی
۱۹. «صدایی از قصر» – کارگردان: دلاور خسرونیا
۲۰. «عروسک» – کارگردان: سید امیررضا میرباقری
۲۱. «فرار از سایهها» – کارگردان: رضا علیبیگی
۲۲. «ققنوس» – کارگردان: حسین نادری
۲۳. «گورستان متروکه» – کارگردان: مبینا خلیقی سیگارودی
۲۴. «مبارک، بچه پامنار» – کارگردان: محمود دهقان هراتی
۲۵. «محله ما» – کارگردان: بهمن گرامی
۲۶. «مرگ کسبوکار من است» – کارگردان: مصطفی کولیوندی
۲۷. «من و شهرم» – کارگردان: سید جمال میرجعفری
۲۸. «من هنوز نفس میکشم» – کارگردان: حسنا قبادی
۲۹. «موشها» – کارگردان: محمدامین رشنوادی
۳۰. «مهین» – کارگردان: فاطمه لک
۳۱. «ویدئو چک» – کارگردان: شایان سلطانی
۳۲. «هتل وارطان» – کارگردان: مرجان آقانوری
۳۳. «هفتخوان در گود» – کارگردان: دانیال کمانکش
آثار مشروط عبارتاند از:
۱. «از تن تا وطن» – کارگردان: صمد آذرخش
۲. «بریکینگ بد» – کارگردان: مهدی ضیاییانپور
۳. «تصمیم ناگهانی» – کارگردان: مهدی حبیبی
۴. «جشن شب یلدا» – کارگردان: علی جباری
۵. «جنگ نام دیگر تو بود» – کارگردان: علیرضا امین مظفری
۶. «خمبازی» – کارگردان: افشین قاسمی
۷. «شاهکلید» – کارگردان: دلارام ترکی
۸. «ص مثل صلح» – کارگردان: امیرمحمد انصافی
۹. «کوچه باربد» – کارگردان: افق ایرجی
۱۰. «لابیرنت» – کارگردان: سعید ارغوانی
۱۱. «نامیران» – کارگردان: مهسا دهقانی
۱۲. «وانت پر دردسر» – کارگردان: مارال ایزدبخش
مدیریت بخش دیگرگونههای اجرایی این رویداد برعهده سامان خلیلیان است.
هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار میشود.