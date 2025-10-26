به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت انتخاب بررسی طرح و ایده بخش «دیگرگونه‌های اجرایی» هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، متشکل از شاهد پیوند، فرزان دلفانی و سعید بهنام، پس از بررسی ۹۷ طرح، ایده و نمایشنامه ارسال‌شده به این بخش، فهرست آثار برگزیده را اعلام کردند.

بر اساس تصمیم نهایی هیئت انتخاب، ۳۳ اثر به‌صورت قطعی و ۱۲ اثر به‌صورت مشروط و بدون اولویت برای حضور در مرحله بعدی جشنواره انتخاب شدند.

آثار پذیرفته شده عبارت‌اند از:

۱. «اتاق کودک» – کارگردان: معصومه رضایی‌راد

۲. «اتوبوس» – کارگردان: فاطمه مرادی

۳. «ارتفاع شریف» – کارگردان: لیلی صادقی

۴. «ایراندخت» – کارگردان: آدینه رحیم‌نژاد

۵. «ببخشید بیدارتون کردم» – کارگردان: حامد نصیری

۶. «بلوار» – کارگردان: نجمه بهاری

۷. «بینا شهر» – کارگردان: عسل هخامنش

۸. «پس‌کوچه» – کارگردان: محمدرضا حیدری

۹. «تهران ۲۲» – کارگردان: اکبر قهرمانی

۱۰. «تهران به وقت جنگ» – کارگردان: مهدی غفاری

۱۱. «تهران لبخند زیر دود» – کارگردان: آرزو علیپور

۱۲. «تهران، مردم زیر سیم» – کارگردان: امیر امینی

۱۳. «چیدمان شهری» – کارگردان: آلبرت بیگ‌جانی

۱۴. «حکم پهلوانی» – کارگردان: فاطمه غیبی

۱۵. «در فاصله دو نقطه» – کارگردان: داوود زاهدی

۱۶. «ری تا ریه‌های تهران» – کارگردان: سارا قلی‌زاده

۱۷. «زیرانداز» – کارگردان: پرنیا عسگری

۱۸. «شهر گربه‌ها» – کارگردان: مجید یاراحمدی

۱۹. «صدایی از قصر» – کارگردان: دلاور خسرونیا

۲۰. «عروسک» – کارگردان: سید امیررضا میرباقری

۲۱. «فرار از سایه‌ها» – کارگردان: رضا علی‌بیگی

۲۲. «ققنوس» – کارگردان: حسین نادری

۲۳. «گورستان متروکه» – کارگردان: مبینا خلیقی سیگارودی

۲۴. «مبارک، بچه پامنار» – کارگردان: محمود دهقان هراتی

۲۵. «محله ما» – کارگردان: بهمن گرامی

۲۶. «مرگ کسب‌وکار من است» – کارگردان: مصطفی کولیوندی

۲۷. «من و شهرم» – کارگردان: سید جمال میرجعفری

۲۸. «من هنوز نفس می‌کشم» – کارگردان: حسنا قبادی

۲۹. «موش‌ها» – کارگردان: محمدامین رشنوادی

۳۰. «مهین» – کارگردان: فاطمه لک

۳۱. «ویدئو چک» – کارگردان: شایان سلطانی

۳۲. «هتل وارطان» – کارگردان: مرجان آقانوری

۳۳. «هفت‌خوان در گود» – کارگردان: دانیال کمانکش

آثار مشروط عبارت‌اند از:

۱. «از تن تا وطن» – کارگردان: صمد آذرخش

۲. «بریکینگ بد» – کارگردان: مهدی ضیاییان‌پور

۳. «تصمیم ناگهانی» – کارگردان: مهدی حبیبی

۴. «جشن شب یلدا» – کارگردان: علی جباری

۵. «جنگ نام دیگر تو بود» – کارگردان: علیرضا امین مظفری

۶. «خم‌بازی» – کارگردان: افشین قاسمی

۷. «شاه‌کلید» – کارگردان: دلارام ترکی

۸. «ص مثل صلح» – کارگردان: امیرمحمد انصافی

۹. «کوچه باربد» – کارگردان: افق ایرجی

۱۰. «لابیرنت» – کارگردان: سعید ارغوانی

۱۱. «نامیران» – کارگردان: مهسا دهقانی

۱۲. «وانت پر دردسر» – کارگردان: مارال ایزدبخش

مدیریت بخش دیگرگونه‌های اجرایی این رویداد برعهده سامان خلیلیان است.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.