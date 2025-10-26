باتصویب طرح مشهد امن، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند بدون محدودیتی به مشهد سفر کنند و هیچ دستگاه امنیتی مزاحم آنان نشود.

تصویب طرح مشهد امن، سفر بدون محدویت ایرانیان مقیم خارج از کشور به مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی امروز در یکی دیگر از نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی، گفت : در این طرح که یکی از مهمترین موارد در دست پیگیری امسال بود، مشهد به عنوان پناهگاهی امن در نظر گرفته شده است و افراد می‌توانند به مشهد سفر کنند و بستگان خود را ملاقات کنند، همچنین زائران و گردشگران خارجی بدون محدودیت خاصی می‌توانند در این شهر حضور یابند.

غلامحسین مظفری همچنین با اعلام تایید پیشنهاد طرح «آزادسازی آسمان پنجم» برای مشهد گفت: این طرح به افزایش پروازهای خارجی و تسهیل دسترسی هوایی استان منجر می‌شود و دسترسی ما را به همه پروازهای خارجی باز خواهد کرد.

وی گفت: مسئولان کشوری به این موضوع رسیده‌اند که خراسان رضوی می‌تواند مرکز بسیاری از اتفاقات مهم اقتصادی باشد و در این زمینه نقش ایفا کند.

استاندار خراسان رضوی بر ضرورت تعامل موثر میان بخش‌های اقتصادی استان و تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها تاکید کرد و گفت: شرایط مطلوب فعلی فعالیت‌های اقتصادی در استان، توقع همه ما را بالا برده است.

مظفری افزود: باید تلاش کنیم تا سال آینده مسائلی که مربوط به داخل استان است تکرار نشود؛ هیچ توجیهی برای تکرار مشکلات گذشته وجود ندارد و نباید از کنار موضوعات اقتصادی استان به‌سادگی گذشت.

وی درباره اهمیت دیپلماسی اقتصادی و همایش‌های مرتبط اضافه کرد: اصرار ما بر این بود که میزگردها در مشهد برگزار شود، خروجی چنین نشست‌هایی باید به نفع بخش خصوصی باشد،دولت به اندازه کافی تصمیم‌سازی کرده، اکنون زمان آن است بخش خصوصی وارد عمل شود و پیگیری امور را تا حصول نتیجه ادامه دهد.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: قرار است نشستی میان چهار کمیسیون مرتبط دولت با کارگروه‌های اقتصادی خراسان رضوی در تهران یا مشهد برگزار شود تا تعامل بخش دولتی و خصوصی تقویت شود و مواردی که در همایش دیپلماسی استانی در مشهد از سوی بخش خصوصی مطرح شد، توسط فعالان اقتصادی مورد پیگیری قرار گیرد.

مظفری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های اقتصادی گفت: خراسان رضوی توانمندی زیادی دارد، باید فضایی برای نمایش توان بخش خصوصی ایجاد کرد، نمایشگاه‌های «اینوکس و فاینکس» نمونه‌های موفقی هستند که نشان می‌دهند می‌توانیم هم مطالبه‌گر و هم مجری باشیم.

وی افزود: برگزاری جشنواره خدمات فنی و مهندسی در کشور یک نیاز جدی است و این ابتکار می‌تواند در مشهد پایه‌گذاری شود، حتی اگر هنوز مشخص نباشد متولی اصلی چه نهادی است.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: در دیدار با وزیر امور خارجه کشور پیشنهاد برگزاری همایش سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی مطرح شد، اگرچه هنوز آرامش کامل در فضای اقتصادی وجود ندارد اما این شروع خوبی است و باید بخش دولتی و خصوصی برای اجرای آن همکاری کنند.

مظفری به موضوع تعرفه ترجیحی افغانستان نیز اشاره کرد و گفت: تعرفه صادرات به افغانستان صفر شده است، باید برای بهره‌گیری از این فرصت برنامه‌ریزی داشته باشیم. هرات در حال صنعتی شدن است و آینده اقتصادی ۲ طرف می‌تواند مکمل یکدیگر باشد.