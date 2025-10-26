به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در بازدید از برخی جاده‌های شهرستان‌های شیراز و زرقان از اختصاص سه هزار میلیارد ریال به طرح‌های راهسازی این دو شهرستان خبر داد.

رضا اکبری در بازدید از جاده‌های میانرود - کیان آباد، شیراز - کوهمره سرخی، شیرازـ سیاخ دارنگون و کودیان ـ قلات اعلام کرد سه هزار میلیارد ریال برای بهسازی، ایمن سازی و روکش آسفالت این طرح‌ها و روکش راه‌های روستایی شهرستان‌های شیراز و زرقان اختصاص می‌یابد.

قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید از تلاش برای تکمیل و بهره برداری سریعتر این طرح‌ها خبر داد.