معاون وزیر راه و شهرسازی از اختصاص سه هزار میلیارد ریال به طرحهای راهسازی شیراز و زرقان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در بازدید از برخی جادههای شهرستانهای شیراز و زرقان از اختصاص سه هزار میلیارد ریال به طرحهای راهسازی این دو شهرستان خبر داد.
رضا اکبری در بازدید از جادههای میانرود - کیان آباد، شیراز - کوهمره سرخی، شیرازـ سیاخ دارنگون و کودیان ـ قلات اعلام کرد سه هزار میلیارد ریال برای بهسازی، ایمن سازی و روکش آسفالت این طرحها و روکش راههای روستایی شهرستانهای شیراز و زرقان اختصاص مییابد.
قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید از تلاش برای تکمیل و بهره برداری سریعتر این طرحها خبر داد.