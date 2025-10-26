بانوان شاعر نیشابوری، برگزیده جشنواره ملی چهارگاه سخن
بانوان شاعر نیشابوری، رتبههای برتر جشنواره ملی شعر چهارگاه سخن استان گیلان را به دست آوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، کارشناس فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: نخستین جشنواره چهارگاه سخن برای نکوداشت چهار ستاره آسمان ادب و عرفان ایرانی شامل استاد شهریار، شمس تبریزی، مولانا و حافظ، در دانشگاه گیلان برگزار شد که سخنرانی اساتید برجسته ادبیات فارسی، اجرای تئاتر شمس و مولانا، دِکلمهخوانی گروهی اشعار شهریار، حافظ و مولانا و نیز برپایی غرفههای ادبی-هنری از بخشهای این رویداد فرهنگی بود.
نرجس مقدم پاشا گفت: در این جشنواره، افسانهسادات حسینی و رویا خادمی، بانوان شاعر نیشابوری، رتبههای برتر را به دست آوردند.
وی تصریح کرد: رویداد ادبی هنری چهارگاه سخن به همت انجمن علمی گیلان پژوهی دانشگاه گیلان و با حمایت وزارت علوم و همکاری خردسرای فردوسی گیلان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و انجمنهای دانشگاه گیلان برگزار شد.