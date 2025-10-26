به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این سلسله جشن بر اساس دستور ویژه ریاست محترم جمهور برگزار می‌شود که پیش برنامه‌های آن طی سه روز از یکشنبه چهارم تا سه شنبه ششم آبان هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۷ عصر، ابتدا در حریم بیرونی تئاتر شهر جنب پارک دانشجو و در دو روز پایانی در محوطه بیرونی موزه هنر‌های معاصر تهران واقع در پارک لاله به اجرا گذاشته می‌شود.

خیمه شب بازی، نقالی و نمایش تخت حوضی، اجرای موسیقی زنده توسط هنرجویان هنرستان‌های پسرانه و دخترانه تهران و اجرای نقاشی زنده برنامه‌های این سه روز خواهد بود.

بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته بخش اصلی برنامه‌های این جشن، در آذر ماه سال جاری و پس از ایام فاطمیه به مدت یک ماه در سطح تهران و سایر مناطق کشور برگزار خواهد شد که برنامه‌ی آن متعاقبا اعلام می‌شود.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، موسسه توسعه هنر‌های تجسمی معاصر و شهرداری تهران، معاونت امور هنری را در اجرای این برنامه‌ها یاری می‌دهند.

شایان ذکر است که بهره مندی هموطنان عزیز از برنامه‌های " جشن ملی نشاط اجتماعی ایرانیان " برای عموم رایگان خواهد بود.