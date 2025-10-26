پخش زنده
شرح خدمات بازنگری «نشریه ۱۳۲ موازین فنی ورزشگاههای کشور» با محوریت ارتقای استانداردهای طراحی، ایمنی و بهرهوری در اماکن ورزشی، در نشست مشترک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با نهادهای مرتبط بررسی و تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نشست بررسی و تصویب شرح خدمات بازنگری «نشریه ۱۳۲ موازین فنی ورزشگاههای کشور» روز سوم آبانماه با حضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، سازمان برنامه و بودجه کشور، اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه طراحی اماکن ورزشی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.
غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این نشست با تأکید بر اهمیت ایمنی، پایداری و کارایی زیرساختهای ورزشی، هدف از بازنگری این نشریه را بهروزرسانی ضوابط و انطباق آن با فناوریها و نیازهای روز کشور عنوان کرد.
در این نشست بر لزوم توجه ویژه به طراحی فضاهای ورزشی بانوان و تأمین دسترسی مناسب برای افراد دارای معلولیت در تمامی مجموعههای ورزشی تأکید شد.
بازنگری جدید نشریه ۱۳۲ شامل بهروزرسانی الزامات فنی برای رشتههای مختلف ورزشی است تا هر رشته متناسب با نیازهای خاص خود از استانداردهای اختصاصی بهرهمند شود.
همچنین مباحثی چون خودبسندگی انرژی، بازچرخانی آب، صرفهجویی در منابع و ایجاد ظرفیتهای اقتصادی و درآمدزایی در ورزشگاهها از محورهای اصلی این بازنگری عنوان شد.
کارشناسان حاضر، این اقدام را گامی مهم در جهت افزایش بهرهوری، ایمنی و عمر مفید مجموعههای ورزشی کشور دانستند و اجرای آن را موجب کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات ارزیابی کردند.
همچنین مقرر شد پس از نهایی شدن بازنگری، ضوابط و دستورالعملهای اجرایی آن به دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برای اجرا و نظارت ابلاغ شود.